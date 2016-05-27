الجبورى: هزيمة داعش بالفلوجة بداية مرحلة جديدة لإعمار واستقرار الأنبار

قال رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى إن العراق دخل مرحلة حاسمة فى معركته ضد تنظيم(داعش) الإرهابي، وأن هزيمة داعش فى الفلوجة بداية مرحلة جديدة للأنبار عنوانها الاستقرار والإعمار.

وأكد الجبوري، خلال لقائه أمس الخميس، سفير السعودية ببغداد ثامر السبهان ، أن المساندة العربية عامة والسعودية خاصة تنعكس ايجابيا على قدرة العراق على مواجهة التحديات، منوها بدور السعودية الاغاثى والانسانى فى مساندة العوائل النازحة، ومواقفها الايجابية تجاه قضايا العراق.

من جانبه، أعرب السفير السعودى عن استعداد بلاده لبناء علاقات ذات مستوى عالى مع العراق من أجل إدامة التواصل، وقال:إن السعودية تقف مع العراق فى حربه ضد الإرهاب وماضيه باتجاه تقديم المزيد من الدعم الانساني.

وشرعت السلطات العراقية اليوم فى نقل المساعدات السعودية البالغة 300 طن من مطار بغداد بعد استكمال الاجراءات.. وقال مصدر فى شركة الخطوط الجوية العراقية ان المساعدات المرسلة لتوزيعها على النازحين تم البدء بنقلها وأن التأخير فى نقلها يعود لاجراءات مطار بغداد الدولى والاجراءات الجمركية والتنسيق مع مجلس محافظة الأنبار، رغم هبوط شحنات الاغاثة فى المطار خلال الفترة من 11-13 مايو.

وكان السفير السعودى التقى كلا من رئيس ائتلاف "العربية" السنى العراقى صالح المطلك ووزير التخطيط العراقى سلمان الجميلى ووزير الدفاع العراقى خالج العبيدى .. وأعرب السبهان، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أمله فى أن تحل المشكلات الإدارية مع الحكومية العراقية التى تعترض تسليم المساعدات الإغاثية للمتضررين بالأنبار، لافتا إلى أن ظروف تخزينها قد تتسبب فى تلفها.

وكانت مساعدات اغاثية وصلت إلى مطار بغداد الدولى يوم الأربعاء 11 مايو، حيث هبطت طائرة سعودية تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية، تلاها وصول طائرتين مماثلتين فى اليومين التاليين، مقدمة من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين والنازحين بالأنبار.. وأشار بيان للسفارة السعودية إلى أنها ستتولى المتابعة والتنسيق مع السلطات العراقية والمؤسسات الخيرية فى العراق لإيصال هذه الاحتياجات الضرورية للنازحين والمحتاجين.

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