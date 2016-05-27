أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خارجية أمريكا: لن نترك أى مسعى لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

Google+ Print
خارجية أمريكا: لن نترك أى مسعى لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل خارجية أمريكا: لن نترك أى مسعى لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل
أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، أن الولايات المتحدة لن تترك أى مسعى لتحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأشار تونر، إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مؤخرا حول استعداده للعمل مع فرنسا ومصر والمجتمع الدولى لايجاد السبيل لمساعدة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للعودة إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي.

وأوضح تونر فى تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة تؤيد المفاوضات المباشرة غير أنه استطرد قائلا: "إنها لا يجب أن تكون من أجل التفاوض فقط ولكن يجب أن يكون الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى على استعداد للجلوس وبحث قضايا حقيقية.

وتابع أن وزير الخارجية جون كيرى يعمل مع الجانب الفرنسى حيث سيتوجه إلى فرنسا الأسبوع المقبل كما يعمل مع الجانب المصرى حيث زار القاهرة الاسبوع الماضى لبحث أفضل السبل لتشجيع الفلسطينيين وإسرائيل على العودة إلى مائدة المفاوضات.

وقال إن هناك قلقا من أن بعض الأشخاص فى الإسرائيلية الجديدة يعارضون حل الدولتين فى الوقت الذى إشارت فيه التقارير إلى أن هذه الحكومة هى الأكثر يمينية فى التاريخ الإسرائيلي.

وحول الممارسات القمعية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أكد المسئول الأمريكى قلق الولايات المتحدة إزاء التقارير التى تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع أن تعالج السلطات الإسرائيلية مثل هذه التقارير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل