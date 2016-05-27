خارجية أمريكا: لن نترك أى مسعى لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، أن الولايات المتحدة لن تترك أى مسعى لتحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأشار تونر، إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مؤخرا حول استعداده للعمل مع فرنسا ومصر والمجتمع الدولى لايجاد السبيل لمساعدة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للعودة إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي.

وأوضح تونر فى تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة تؤيد المفاوضات المباشرة غير أنه استطرد قائلا: "إنها لا يجب أن تكون من أجل التفاوض فقط ولكن يجب أن يكون الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى على استعداد للجلوس وبحث قضايا حقيقية.

وتابع أن وزير الخارجية جون كيرى يعمل مع الجانب الفرنسى حيث سيتوجه إلى فرنسا الأسبوع المقبل كما يعمل مع الجانب المصرى حيث زار القاهرة الاسبوع الماضى لبحث أفضل السبل لتشجيع الفلسطينيين وإسرائيل على العودة إلى مائدة المفاوضات.

وقال إن هناك قلقا من أن بعض الأشخاص فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة يعارضون حل الدولتين فى الوقت الذى إشارت فيه التقارير إلى أن هذه الحكومة هى الأكثر يمينية فى التاريخ الإسرائيلي.

وحول الممارسات القمعية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أكد المسئول الأمريكى قلق الولايات المتحدة إزاء التقارير التى تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع أن تعالج السلطات الإسرائيلية مثل هذه التقارير.

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