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البرلمان يخاطب المركزى للمحاسبات لحضور جلسات استماع قانون الخدمة المدنية

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البرلمان يخاطب المركزى للمحاسبات لحضور جلسات استماع قانون الخدمة المدنية البرلمان يخاطب المركزى للمحاسبات لحضور جلسات استماع قانون الخدمة المدنية
أرسلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خطابات إلى الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارات المالية والتخطيط والقوى العاملة، ونقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب وبعض النقابات العمالية والمهنية الأخرى، لدعوتهم لحضور جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة لهم الأسبوع المقبل، حول رأيهم ووجهات نظرهم بشأن قانون الخدمة المدنية.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اللجنة خاطبت هذه الجهات من خلال الأمانة العامة للمجلس، لحضور جلسات الاستماع التى ستنعقد على مدار يومى الأربعاء والخميس الأسبوع المقبل.

وأضاف، أن اللجنة تستهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق حول قانون الخدمة المدنية، وتعمل على التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، حتى لا تجير على حق أى طرف.

ننشر نص مذكرة "المركزى للمحاسبات" للبرلمان حول قانون "الخدمة المدنية"

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