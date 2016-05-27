أولياء أمور يطالبون شيخ الأزهر بـ "التوسع" فى التعليم الأزهرى بأسيوط

طالب عدد من أولياء الأمور، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتوسع فى التعليم الأزهرى بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، وذلك لثقتهم فى التعليم الأزهرى، ورغبتهم فى إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية التى لا تستوعب أعداد المتقدمين للمعاهد هناك.

قال عيد صلاح حسن العقيلى، ولى أمر التلميذ حمزة، إنه يرغب فى إلحاق جميع أبنائه بالأزهر الشريف، حيث لا يستوعب معهد أبو جبل الإبتدائى بديروط الأعداد المتقدمة، بينما يوجد معهد آخر نموذجى خاص مرتفع التكاليف والتى تصل مصروفاته إلى 4 آلاف جنيه.

وأضاف العقيلى، لـ"اليوم السابع" أنه توجه مع عدد من الأهالى إلى معهد أبو جبل الذى يوجد به 290 تلميذ بنظام الفصل الواحد لكل سنة دراسية، حيث لم يجدوا مكاناً لأبنائهم، وخاصة بعد أعتزام ولى أمر 600 تلميذ يدرسون بمعهد الأرقم النموذجى الخاص برسوم مرتفعة تحويل أبنائهم إلى التعليم الأزهرى النظامى لمستوى التدريس الجيد، وهو الأمر الذى لم يتحقق لعدم موافقة الأزهر.

فيما أكد طلعت ناجى حسين، ولى أمر الطالب محمد، أن التعليم الأزهرى فى معهد أبو جبل أفضل بكثير من التعليم الدينى الخاص بكثير، مع أرتفاع تكلفة التعليم الخاص، مما جعل أولياء الأمور يفكرون جيداً فى تحويل أبنائهم إلى معهد أبو جبل الذى رفض قبول الطلاب دون موافقة الأزهر.

حسام الدين مصطفى، أحد أولياء الأمور، أعرب عن تقدير الأهالى لجهد القائمين على معهد أبو جبل، وتحسن مستوى التلاميذ بشكل مستمر، فى ظل وجود معهد آخر تكاليفه أعلى دون فائدة، مشيداً بدور شيخ المعهد شعبان عبد اللطيف جبر الذى يتابع التلاميذ ويتواصل مع الأهالى بشكل مستمر.

من جانبه قال حسام عبدالرازق، أحد الأهالى أنه توجه بالشكوى إلى شيخ الأزهر، هو وجاره ناجى عبدالحميد، لفتح باب التحويل وقبول الطلاب بمعهد أبو جبل والتوسع فى التعليم الأزهرى، متمنياً قبول شيخ الأزهر مطلب أبناء ديروط.

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