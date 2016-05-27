بالفيديو والصور.. ما لا تعرفه عن شارع "محمد على" أقدم شوارع الإسماعيلية

حدود شارع محمد على

معركة الشرطة

مبنى المحافظة

شارع محمد على أقدم شارع فى مدينة الإسماعيلية وتم إنشاؤه عام 1862 فى إطار تخطيط الإسماعيلية من خلال المهندس الفرنسى جومارد، ويعتبر هو الشارع الرئيسى بالمدينة الآن وأطلق علية العديد من الأسماء، إلا أن أبناء الإسماعيلية ومواطنيها متمسكون باسمه الأول "محمد على" أول اسم عند التأسيس هو ريتشارد قلب الأسد نسبة إلى القائد العسكرى الفرنسى أثناء الحملة الفرنسية على مصر ولم يستمر هذا الاسم كثيرا فى عهد الخديوى إسماعيل مؤسس الإسماعيلية، ويبدو أنه لم يلق استحسانا لدى الخديوى إسماعيل فأطلق عليه اسم جده "محمد على" وظل هذا الاسم مقترنا بأذهان أبناء الإسماعيلية حتى الآن رغم تغييره أكثر من مرة فى عهد الثورة، تم إطلاق اسم صلاح سالم على الشارع وفى عهد السادات أطلق عليه شارع الجمهورية لكن يبقى الاسم الأول شارع محمد على.>وتبدأ حدود شارع محمد على من مدخل الإسماعيلية القاهرة القديم بالمحطة الجديدة عند منطقة السبع بنات ويستمر حتى متحف الإسماعيلية وحى الإفرنج وفى نهاية الشارع تمثال الرئيس السادات والذى يقع أمام المتحف مباشرة، وكانت هذه المنطقة تعرف بميدان عبد المنعم رياض، حيث كان تمثال رياض موجودا فى نفس مكان تمثال السادات وتم نقل تمثال رياض إلى منطقة نمرة 6 بالقرب من نادى الدنفاه التابع لهيئة قناة السويس.>ويوجد بالشارع نادى ضباط الشرطة ومبنى مجلس محلى المحافظة، كما يوجد بالشارع مبنى إدارة قناة السويس القديم والذى استمر لعقدين ماضيين تحت تصرف الحزب الوطنى المنحل أثناء حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وعاد المبنى لقناة السويس مرة أخرى عقب ثورة يناير أيضا مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والتى أقيمت على أنقاض قسم البستان الذى شهد أحداث معركة الشرطة ضد الاحتلال البريطانى فى 25 يناير 1952 والذى استشهد فيها 56 شهيدا من أفراد وضباط الشرطة وجرح المئات فى معركة غير متكافئة بين البوليس المصرى وقتها والقوات البريطانية.>أيضا يوجد بشارع محمد على مبنى محافظة الإسماعيلية القديم والذى مازال به بعض الإدارات التابعة للمحافظة بعد إنشاء مقر جديد بالشيخ زايد وفى نهاية الشارع يوجد مبنى المتحف المصرى وهو آخر البنايات فى الشارع وفى نفس الصف توجد استراحة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

كما شهد الشارع واقعة "عربة البرتقال" والتى كانت أحداثها أمام كوبرى سالا الشهير التى نفذت فيها المقاومة الشعبية أعمالا فدائية ضد جنود الاحتلال.

مركز إدارة قناة السويس

الشارع قبل وبعد الثورة

>وأقيم فى الشارع مركز إدارة قناة السويس الأجنبية فى مبنى تراثى ضخم طل على الشارع بوجهته المزينة بأبنية حملت العمارة الفرنسية والعثمانية، كما أقيم على مقربة من المبنى قصر المهندس الفرنسى فريدناند ديلسبس وكان أول بناية سكنية أقيمت فى مدينة الإسماعيلية فى 27 أبريل 1862 وأقيم فى نهاية الشارع قصر الخديوى إسماعيل سنة 1862.>وكان شارع محمد على شاهد على أول خط ترام فى تاريخ مدينة الإسماعيلية فى 28 مارس عام 1888 والذى يبدأ من أول كوبرى سالا وينتهى عند قصر الخديوى إسماعيل.

وفى العقد الماضى شهد الشارع فعاليات مهرجانات دولية مثل مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية والذى كانت تنطلق فعالياته بشارع محمد على أيضا الاحتفالات السنوية لأعياد الشرطة والتى كانت تبدأ فعالياتها من أمام مبنى المحافظة القديم بمحمد على، وتنطلق بعد ذلك لتجوب أنحاء المحافظة وظلت مستمرة حتى 25 يناير 2011.

وخلال فترة اندلاع ثورة 25 يناير شهد شارع محمد على تجمعات وتظاهرات كبيرة وخاصة أمام مبنى مديرية الأمن فى الأيام الأولى للثورة ثم حريق مبنى الحزب الوطنى المنحل وحريق مبنى أمن الدولة فى جمعة الغضب 28 يناير 2011.

شارع محمد على الآن



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