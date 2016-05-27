حبس روسيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالرحاب فى القاهرة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس روسيتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمدينة الرحاب 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، مفادها ترويج فتاتين من روسيا لنفسهما على أحد مواقع الإنترنت، لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة مقابل 1000 جنيه فى الساعة الواحدة، وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، بسرعة القبض على المتهمتين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن العقيد أحمد حشاد والمقدم سامح سعيد والرائد هشام حسين رئيس مباحث التجمع الأول، من مداهمة الشقة وتم ضبطهما، وعثر على 2000 جنيه وعملات مختلفة، و3 واقى ذكرى، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة.

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