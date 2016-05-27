أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس روسيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالرحاب فى القاهرة

Google+ Print
حبس روسيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالرحاب فى القاهرة حبس روسيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالرحاب فى القاهرة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس روسيتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمدينة الرحاب 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، مفادها ترويج فتاتين من روسيا لنفسهما على أحد مواقع الإنترنت، لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة مقابل 1000 جنيه فى الساعة الواحدة، وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، بسرعة القبض على المتهمتين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن العقيد أحمد حشاد والمقدم سامح سعيد والرائد هشام حسين رئيس مباحث التجمع الأول، من مداهمة الشقة وتم ضبطهما، وعثر على 2000 جنيه وعملات مختلفة، و3 واقى ذكرى، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة.

القبض على 7 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى حادث حلوان الإرهابى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365