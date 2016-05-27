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بالفيديو.. جاي زي يرد على تلميحات بيونسيه بخيانته لها

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الخميس 26-05-2016 22:47

رد النجم العالمي جاي زي Jay Z على زوجته بيونسيه Beyonce في أغنية راب تطرق فيها إلى ألبوم "Lemonade" الذي صدر قبل شهر، والذي لمحت فيه زوجته بانه خانها.

وهذه الأغنية التي تحمل اسم "All the Way Up" هي الأولى لجاي زي منذ سنتين وقد بثها في نيويورك مغنيا الراب Fat Joe و Remy Ma.

ولم يذكر جاي زي اسم زوجته في الأغنية لكنه قال "زواجك يدر عليك الملايين"، كما لم يذكر اسم ابنتهما بلو آيفي Blue Ivy البالغة من العمر أربع سنوات أو عنوان الألبوم "Lemonade".

وكانت بيونسيه قد أصدرت في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل ألبومها السادس مرفقاً بفيلم عرضته محطة "اتش بي او" الأمريكية. ولم تقدم مجموعتها الموسيقية الجديدة بداية سوى للمشتركين في خدمة "تايدل" للبث التدفقي التي يملكها جاي زي.

وأعطت هذه الخطوة دفعاً للخدمة الموسيقية التي تصدرت بفضلها تطبيقات البث التدفقي الأكثر تحميلاً على الهواتف الذكية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي أغنية "Don’t Hurt Yourself"، تشتكي بيونسيه من الخيانة من دون أن تذكر اسم زوجها، لكنها تظهر في الشريط المصور لأغنية "Forgiveness" وهي تقبله.

وكان عدة وسائل إعلام ذكرت ان جاي زي يحضر ألبوماً على شكل رد على بيونسيه أو رجحت أن يكون الفنانان يعملان على ألبوم مشترك.

 

بيونسيه: إلى زوجي الجميل.. أحبك كثيراً

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