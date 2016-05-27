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بالصور.. هنا سيقيم باراك أوباما بعد مغادرة البيت الأبيض

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الجمعة 27-05-2016 01:26

قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama باستئجار منزل في حي كالوراما في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف الإقامة فيه بعد مغادرة البيت الأبيض في العام 2017.

ويملك المنزل جو لوكهارت، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون.

وبُني المنزل في العام 1928 ويتضمن 9 غرف وثمانية حمامات، وبيع في العام 2014، بقيمة 5 ملايين دولار.

ويعتبر حي كالوراما من الأحياء الراقية حيث تُوجد مقار إقامة لسفراء بريطانيا وفرنسا وأيسلندا والبرتغال.

وقال أوباما إنه سيبقى مع عائلته في واشنطن، بعد انتهاء فترة رئاسته حتى تتمكن ابنته الصغرى من استكمال دراستها.

 

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