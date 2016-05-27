فلاديمير بوتين لن يلتقي التون جون في موسكو

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يلتقي المغني البريطاني الشهير إلتون جون Elton John خلال زيارته لروسيا هذا الشهر بسبب عدم توفر الوقت المناسب في جدول أعمالهما، مشيراً إلى أنهما قد يلتقيان في وقت لاحق.

وكان بوتين قد اتصل بالمغني الشهير في سبتمبر الماضي ليبلغه بأنه على استعداد للقائه والحديث معه بعد أن طلب جون اجتماعاً معه لبحث مخاوفه بشأن حقوق المثليين في روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: "تبادلنا المراسلات معه قبل أسبوعين إذ كان هناك اتفاق على اللقاء إذا ما سمح وقتهما بذلك. أبدى الرئيس بوتين استعداده لهذا اللقاء، لكن هذه المرة لن يعقد الاجتماع للأسف".

وأضاف: "لم يسمح جدول أعمالهما بذلك. لكن هذا لا يعني أن الاجتماع لن يعقد في المرة القادمة".

وسيغني جون في حفل بمركز فخم للتسوق والترفيه في موسكو يوم 30 مايو أيار في إطار جولة يقوم بها حول العالم.