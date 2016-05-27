أمراض تسبب ارتفاع درجة حرارة طفلك.. "اللوز والتهابات الأذن"

إيه الأمراض اللى بتسخن ابنى؟! وإيه الدرجات الآمنة والخطيرة فى السخونة؟! أسئلة ترددها الكثير من الأمهات على مسامع الأطباء.

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال بمستشفى أبو الريش، أكد أن بعض الأمراض قد تسبب ارتفاع درجة حرارة الطفل، ونبين هنا مجموعة من أهم الأمراض ومن أشهرها :

- التهاب فى اللوزتين أشهر الأسباب التى تصيب الأطفال بارتفاع الحرارة.

>- مشاكل فى مفاصل الطفل والتهاب بها يؤدى إلى نفس النتيجة.

>- تعرض الطفل للإصابة بنزلة معوية تزيد من درجة حرارة جسمه أيضا.

>- قد يكون الطفل مصابا بالتهاب فى الأذن لذا وجب أن يعرض على الطبيب.

وأوضح عبد الفتاح، أنه لا يمكنك كأم الجزم بارتفاع درجة حرارة الطفل إلا إذا تخطت حرارته الـ37 درجة ونصف، وذلك لأنها تكون بالفعل زادت عن المستوى الطبيعى الذى يستدعى انتباه الأم جيدا.

ويحذر أخصائى أمراض الأطفال من ارتفاع درجة حرارة الطفل عن الـ39 درجة مئوية كاملة، لأنها فى تلك الحالة تكون تخطت الدرجات الصحية والطبيعية وبدأت فى مراحل الخطر، ولذا فعليك كأم فى الحال أن تصطحبى طفلك وتعرضيه على المختص بأمراض الأطفال وعدم الانتظار.

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