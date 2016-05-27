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ضبط 468 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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ضبط 468 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى ضبط 468 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الخميس على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 468 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 46 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 84 مخالفة مرورية بالقاهرة، 175 مخالفة مرورية بالجيزة، 163 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


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