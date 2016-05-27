محلب و6 وزراء والمفتى يفتتحون المرحلة الأولى لمستشفى علاج الأورام بالأقصر

يفتتح المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الجمعة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، والتى تضم فى مرحلتها الأولى علاج إشعاعى وكيماوى بأجهزة طبية حديثة وصلت إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية.

ويشارك فى الافتتاح عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة، على رأسهم فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ونبيلة مكرم وزيرة المصريين فى الخارج، ويحى راشد وزير السياحة، وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، وعدد من محافظى الصعيد.

كما يتواجد بحفل الافتتاح كل من الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية، والأنبا يوساب أسقف الأقصر نيابة عن قداسة البابا تواضروس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين ويتضمن حفل الافتتاح جوله فى المستشفى ووضع حجر أساس المرحلة الثانية، كما يقام حفل ضخم بمعبد الـقصر تحييه الفنانة نسمة عبد العزيز.

118 لافتة تستقبل "محلب" فى افتتاح مستشفى علاج السرطان بالأقصر غدا