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ثقافة الإسماعيلية تنظم مسابقة فى التصوير الفوتوغرافى للمبانى الأثرية

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ثقافة الإسماعيلية تنظم مسابقة فى التصوير الفوتوغرافى للمبانى الأثرية ثقافة الإسماعيلية تنظم مسابقة فى التصوير الفوتوغرافى للمبانى الأثرية
قال ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية: إن الفرع بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية ينظم مسابقة فى التصوير الفوتوغرافى للمبانى التراثية والمسابقة تابعة للجهاز القومى للتنسيق الحضارى والحفاظ على المبانى التراثية، بهدف نشر الوعى بأهميتها والحفاظ عليها.

وأشار كمال إلى أن من شروط المسابقة أن يكون العمل متوافقا مع موضوع المسابقة ويحق لكل متسابق المشاركة بحد أقصى 3 صور للموقع الواحد، وألا تكون الصور المقدمة قد قدمت فى مسابقات أخرى.

وتابع: من الممكن أن يتم التحسين فى الصور بما فى ذلك التباين أو الألوان أو الإضاءة بما لا يصل لدرجة التلاعب بمحتوى الصور أو سياقها وبما بخدم اللقطة فنيا، وترسل الإعمال متضمنة الاسم كاملا ورقم الهاتف والعنوان على البريد الالكترونى (info@urbanharmomy.org )

وأضاف مدير ثقافة الإسماعيلية أن الجائزة الأولى 10000 جنيه والجائزة الثانية 5000 جنيه والجائزة الثالثة 3000 وشهادة تقدير من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لعشرة متسابقين تختارهم لجنة التحكيم وشهادة تقدير من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المشاركين فى المعرض المصاحب للمسابقة وأن آخر موعد للاستقبال السبت 4 يونيه 2016 والإعلان عن أسماء المشاركين فى المعرض يوم 12 يونيه وإعلان النتيجة والمعرض الأحد 26يونيه 2016.


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