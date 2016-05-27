محكمة الأسرة تنظر السبت ثانى جلسات دعوى النفقة فى قضية "عز وزينة"

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، السبت، ثانى جلسات دعوى النفقة المقامة من الفنانة زينة، والتى تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة لطفليه، وذلك بعد تأجيلها فى الجلسة السابقة لورود التحريات.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت فى وقت سابق، بإثبات نسب صغيرى الفنانة زينة، عز الدين، زين الدين، إلى أحمد عز الدين، وألزمته بالمصروفات، ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

ورفضت محكمة استئناف أسرة مدينة نصر، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له.