مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 200 طن من التمور لموريتانيا

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمهورية الإسلامية الموريتانية البالغة 200 طن من التمور، لمساعدة مفوضية الأمن الغذائي بالجمهورية نجوى الكتاب، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نواكشوط د. هزاع المطيري، ومندوبي وزارة المالية إبراهيم الدريويش ومنصور اليوسف.

وأوضح السفير المطيري أن هذه الهدية من التمور التي تقدم لموريتانيا تأتي ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لموريتانيا، ويؤكد حرصه -أيده الله- على الوقوف مع موريتانيا وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة.

وبين أن ما قدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية يعكس العلاقة المتميزة بين البلدين وتميزها في هذا العهد الزاهر، مثنياً في الوقت ذاته على الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف على المركز د. عبدالله الربيعة، التي وصلت لمعظم البلدان الافريقية وغيرها من البلدان المنكوبة.

من جانبه، أفاد مندوب وزارة المالية إبراهيم بن سليمان الدريويش أن تقديم هذه الهدية البالغة 200 طن للحكومة الموريتانية تأتي تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبالتنسيق والتكامل بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة المالية ووزارة الخارجية التي وجهت السفارة في نواكشوط بتقديم التسهيلات كافة للفريق وتنسيق عملية التسليم للمفوضية بنواكشوط.

من جانبها، ثمنت مساعدة المفوضية الموريتانية ما تقدمه حكومة المملكة لبلادها والتعاون المشترك والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقالت: المملكة دائما تقدم المساعدات لموريتانيا، معبرة عن فخر الشعب الموريتاني بما تقدمه المملكة لبلادها.

فيما أكد مدير المخزونات بالمفوضية يحيى محمد محمود أن الهدية جاءت في الوقت المناسب، مقدماً شكره لحكومة المملكة ولمركز الملك سلمان للإغاثة، وقال: إن مساعدات المملكة متكررة للشعب الموريتاني وأن هذه الهدية جاءت في وقت مناسب حيث أتت قبل شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الهدية ستوزع خلال فترة وجيزة.