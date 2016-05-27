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المنوفية تنهى استعدادتها لاستقبال شهر رمضان

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المنوفية تنهى استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المنوفية تنهى استعدادتها لاستقبال شهر رمضان
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، توجيها عاما لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى مديريات والصحة والطب البيطرى والكهرباء وشركة المياه، ومديرى الادارة العامة لمرور المنوفية وشرطة المرافق والدفاع المدنى، من أجل لاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وجه المحافظ بضرورة إقامة معارض لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية للحد من جشع التجار ، والمتابعة والمرور على اسواق اللحوم ومنافذ بيعها وكذلك محلات الجزارة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، والمرور على المخابز بكافة انواعها بصفة دورية ومستمرة لضبط عملية الانتاج والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات، وسرعة صرف المقررات التمونية في مواعيدها دون تأخير للمواطنين .

كما كلف برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير كافة الخدمات الطبية وانتظام النوبتجيات الليلية لمواجهة اي حالات طوارئ، وكذلك الاهتمام بالحالة العامة لنظافة الشوارع ، ومنع حدوث اشغالات بالشوارع الجانبية او الرئيسية وتطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين، مع تكثيف التواجد الأمنى الشوارع الرئيسية والأسواق وتحقيق الانضباط المرورى وتوفير فرق عمليات الدفاع المدنى والإطفاء على مدى 24 ساعة.

كما وجه السكرتير العام المساعد، إلى ضرورة تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات والشكاوى لإصلاح أعطال المياه والكهرباء .

وأكد "عبد الباسط"، أنه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة خلال الشهر الكريم لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث أي تلاعب بها من تجار الجملة، لحماية المواطن من السلع مجهولة المصدر أومنتهية الصلاحية.

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