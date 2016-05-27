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لجنة النقل بالبرلمان تطلب تقرير دورى عن المشروع القومى للطرق لمراقبة تنفيذه

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لجنة النقل بالبرلمان تطلب تقرير دورى عن المشروع القومى للطرق لمراقبة تنفيذه لجنة النقل بالبرلمان تطلب تقرير دورى عن المشروع القومى للطرق لمراقبة تنفيذه
أكد حسين خاطر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنهم طالبوا وزارة النقل بتقرير دورى عن معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق لمراقبة الأداء بهذا المشروع، لافتاً إلى أنهم اتفقوا مع وزير النقل الدكتور جلال سعيد على إرسال تقرير دورى عن التقدم فى معدلات التنفيذ.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات لـ"اليوم السابع"، أن وزير النقل تعهد بإرسال تقرير كل فترة عن أداء الوزارة فى المشروع القومى للطرق وغيره من المشروعات التى تنفذها الوزارة سواء بالطرق أو الموانئ البحرية، بحيث يتمكن مجلس النواب من متابعة أداء الوزارة.

وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن وفد من اللجنة التقى صيادى دمياط، لبحث مشكلتهم مع وزارة النقل الخاصة بإجراءات السلامة، وأنه تم الاتفاق على تأجيل تطبيق قرارات وزارة النقل 3 شهور كمهلة للصيادين.

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