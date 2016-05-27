على عبد العال يرأس الوفد المتجه للمغرب لحضور فاعليات البرلمان الأورومتوسطى

يغادر صباح اليوم الجمعة، وفد برلمانى مصرى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهاً إلى المغرب للمشاركة فى فاعليات واجتماعات البرلمان الأورومتوسطى.

ويضم الوفد 12 نائباً، فى مقدمتهم الدكتور السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، والدكتور أحمد سعيد عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، والدكتور عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب علاء والى، والنائبة ماريان عازر، والنائبة سعاد المصرى.

وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم بحث قضايا السلم والاقتصاد، وغيرها من القضايا الملحة على الساحة، والتى تربط دول الأورومتوسطى.

وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفاعليات من المقرر أن تستمر لمدة يومين، سيتم خلالهم حضور فاعليات البرلمان وحضور اللجان المختلفة للنقاش حول قضايا الساعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أهمية مشاركة مصر فى فاعليات البرلمان الأورومتوسطى، قائلاً "مصر عادت لمسارها الطبيعى ولدورها الفعّال بقوة بين برلمانات العالم".

وقال جاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مشاركة مجلس النواب المصرى فى فاعليات البرلمان الأورومتوسطي يعد استكمالاً لمسيرة العودة، حيث شارك البرلمان الحالى منذ انعقاده فى فاعليات الاتحاد البرلمان الدولى، وعاد إلى عضوية البرلمان الإفريقى بعد تجميد عضويته.

وأضاف جاد أن الزياره ستشهد لقاءاً يجمع رؤساء برلمانات دول الأورومتوسطي، والتى سيشارك فيها رئيس مجلس النواب المصرى.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المحتمل أن تشهد الزياره لقاءاً يجمع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مع ملك المغرب لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكيل "النواب": الوفد البرلمانى المغادر للمغرب يشارك الإعداد لـ"الأورومتوسطى"