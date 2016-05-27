تريزيجيه: الأهلي تواصل معي مرة واحدة لهذا السبب.. وأندرلخت يثق في قدراتي

أكد محمود حسن تريزيجيه جناح فريق أندرلخت أنه لم يتلق أي اتصالات من النادي الأهلي لإبلاغه بالعودة إلى النادي بعد انتهاء إعارته للنادي البلجيكي.

وأوضح تريزيجيه في تصريحاته لقناة "سي بي سي" قائلا:"لقد اتصل بي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مرة واحدة، للاطمئنان على سلامتي بعد التعافي من إصابتي في الكتف".

وأضاف"كما اتصل بي مدير الكرة سيد عبد الحفيظ لنفس السبب، وإبلاغي بتحويل جزء من مستحقاتي المالية المتأخرة من الموسم الماضي".

وأشار اللاعب الدولي الشاب إلى أن التوقع بفشل تجربة احترافه في أندرلخت، كان يزيده إصرارًا على التدرب بجدية، لإثبات أحقيته بالاستمرار مع أندرلخت.

وقال إنه شارك في 7 مباريات منهم مرة واحدة أساسي، والباقي كبديل لدقائق قليلة، مبررًا ذلك"مدرب الفريق تعلل بأكثر من سبب، في البداية عائق اللغة، ثم عدم تأقلمي مع الأجواء، رغم أنني صنعت هدفين، وتركت بصمة في كل مشاركة لي".

واستطرد"أتدرب ساعتين يوميًا بمفردي قبل مران الفريق، لرفع لياقتي البدنية، وإدارة أندرلخت تثق كثيرًا في قدراتي".

وأكد تريزيجيه أن أزمة الصورة التي حذف منها أحد السيدات عند الترحيب به، كانت أول صدمة تعرض لها، حيث استمرت فترة طويلة، لدرجة أن الكثيرين طالبوا بالاستغناء عنه.

وكان النادي الأهلي أعلن عن رغبة أندرلخت في شراء تريزيجيه بشكل نهائي في صفقة إجمالي قيمتها 3 مليون يورو.