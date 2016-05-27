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التلفزيون المصري يؤكد لـ في الجول إحالة شوبير والطيب للتحقيق

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التلفزيون المصري يؤكد لـ في الجول إحالة شوبير والطيب للتحقيق التلفزيون المصري يؤكد لـ في الجول إحالة شوبير والطيب للتحقيق

أعلن أسامة البهنسي نائب رئيس قطاع المتخصصة بماسبيرو إيقاف الإعلاميين أحمد شوبير وأحمد الطيب وإحالتهما للتحقيق بعد أحداث مباراة الزمالك وإنبي.

وقال البهنسي لـFilGoal.com: "ما حدث لا يتفق مع مهنية محطة تلفزيون الدولة. لا يمكن أن السكوت على ما حدث".

وصرح "كان على مقدم الاستوديو الانتظار حتى نهاية البث والتحدث فيما يراه معيبا. خاصة وأن التلفزيون المصري فيه معايير إعلامية يتم التقييم على أساسها".

وتابع "نحن نمثل الشعب المصري بكل طوائفه. وتوجيه الصراع إلى أهلي وزمالك غير مقبول، لأننا نمثل الشعب. نمثل الأهلي والزمالك وأسوان والشرقية وكل الناس".

وكان شوبير قد انتقد أداء معلق مباراة الزمالك وإنبي في قناة النيل للرياضة أحمد الطيب، وذلك بعدما تحدث الأخير عن بعض أسماء المطربين الذين يشجعون الفريق الأبيض، ونظرائهم ممن ينتمون للأهلي.

الطيب قال إن الزمالك يشجعه هاني شاكر وعبد الحليم حافظ والأهلي معه أسماء أيضا لها شعبية مثل سعد الصغير وشعبان عبد الرحيم.

شاهد ماذا قال أحمد الطيب:

ورد شوبير بأن ما حدث لا يصح، شاهد رده كاملا بالضغط هنا

جدير بالذكر أن شوبير أعلن استقالته ونهاية علاقته بتقديم استاد النيل للرياضة.

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فيديو اليوم السابع

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