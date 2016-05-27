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12 ألف حالة بطوارئ مدينة «سعود الطبية» شهرياً

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أكد د. فيصل المزروع رئيس قسم الطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية أن عدد الحالات التي تزور الطوارئ شهريا تتراوح بين 12 إلى 14 ألف حالة تشكّل منها 30% حالات الاصابات (مابين سير وحوادث سقوط وإصابات متنوعة) و ٤٠٪‏ تكون حالات مستقره ولا تحتاج للفحص بقسم الطوارئ لذلك يتم توجيه تلك الحالات للمراكز الصحية المجاوره لكي لاتكون عبئاً اضافياً على قسم الطوارئ ويتم التركيز على الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل مباشر من الفريق الطبي والتي تقارب ١٠٪‏ من مجموع الحالات.

وأوضح المزروع أنه وبناء على توجيه وزارة الصحة، فان قسم الطوارئ يقوم بعلاج جميع الحالات الحرجة دون النظر لأهلية العلاج.

وبين الدكتور المزروع أن أي زائر لقسم الطوارئ يجب أن يمر بمرحلة الفرز المبدئي وهي أول محطة عند دخول المريض للقسم حيث يتم اخذ بياناته وعلاماته الحيويه ليتم تحديد درجة الاولوية اللازمة حسب حالته ونقله للمكان المناسب للفحص الكامل والعلاج.

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