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استمرار العمل بنفق زهراء المعادى طوال شهر رمضان بمعدل 24 ساعة يومياً

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استمرار العمل بنفق زهراء المعادى طوال شهر رمضان بمعدل 24 ساعة يومياً استمرار العمل بنفق زهراء المعادى طوال شهر رمضان بمعدل 24 ساعة يومياً
أكدت جيهان عبــــد الرحمن نـــائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على حرص على تقديم كافة التسيهلات أمام المواطن المصرى للوصول إلى حياة كريمة تليق به.

وأضافت النائبة خلال لقائها مع سكان منطقة زهراء المعادى ومهندسى شركة وادى دجلة المنفذة لمشروع نفق الزهراء ورئيس حى المعادى، أنه سيتم استمرار العمل فى رمضان بمعدل 24 ساعة يومياً حتى يتم الانتهاء منه فى شهر يوليو.

ولفتت إلى أن الهدف الحقيقى للتوسعة هو تحقيق السيولة المرورية أمام حركة مرور السيارات المتجهة للمعادى والزهراء والقطامية وفتح طريق للخروج والدخول لطريق الأوتوستراد.

وأشارت إلى أنه بداية الشهر القادم سيتم الانتهاء من حفر وصب جميع الخوازيق الخاصة بالمشروع، لتبدأ المرحلة الثانية والتى تضم وضع وتركيب كاميرات سابقة التجهيز لسقف النفق والمرحلة الثالثة والأخيرة وتشمل حفر وتفريغ الأتربة أسفل سقف النفق ليكون جاهزاً للافتتاح.

المرور: استكمال أعمال توسعات نفق زهراء المعادى حتى 3 يونيو

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مصر 365

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