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اليوم.. قطع التيار الكهربائى ساعتين عن منيا القمح بالشرقية من 6 لـ8 صباحا

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اليوم.. قطع التيار الكهربائى ساعتين عن منيا القمح بالشرقية من 6 لـ8 صباحا اليوم.. قطع التيار الكهربائى ساعتين عن منيا القمح بالشرقية من 6 لـ8 صباحا
أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات منيا القمح الجديدة، اليوم الجمعة، لمدة ساعتين، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، ذلك بناء على تعليمات قطاع شبكات الشرقية، لإجراء أعمال النظافة الشاملة على جميع مهمات المحطة حسب برنامج الصيانة المعد لذلك .

وناشدت الشركة رئاسة مدينة منيا القمح، بضرورة اتخاذ اللازم وإخطار الأهالى بالميكروفونات، والمساجد، والمستشفيات العامة والخاصة، ومديريتى والصحة، واتخاذ الاحتياطات خلال ساعتى الانقطاع.

أسرة معاق بالشرقية تناشد رواد مواقع التواصل لمساعدتهم فى العثور على نجلهم ‎

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مصر 365

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