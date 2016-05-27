للحامل.. التهابات المهبل ومجرى البول خطيرة على الحمل

ما الفرق بين علامات التهابات المهبل العادية، والتهابات مجرى البول التى يشيع الإصابة بهما أثناء فترة الحمل ؟! سؤال مكرر لأغلب الحوامل أثناء فترة الحمل، فى ظل تنامى خطر هذه النوعيات من الالتهابات التى تهدد سلامة الحمل ولابد من علاجها سريعا.

الدكتور عمرو حسن - استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى - المؤسس والمدير الطبى لمؤسسة مصر للصحة- أكد أن الفروقات بسيطة بين نوعى الالتهاب، سواء المهبلى العادى، أو التهاب مجارى البول الخطير.

وأوضح أن التهاب مجرى البول يظهر فى شكل إحساس الحامل بشعور حارق مع كل مرة تتبول فيها، فالبول حارق وغير مريح بالمرة، أما التهاب المهبل، فتشعر خلاله الحامل بهرش ورغبة مستمرة فى حكة أعضائها التناسلية، فضلا عن ملاحظتها لرائحة نفاذة غير عادية تخرج من المهبل وفى الإفرازات فى الملابس الداخلية، كذلك قد ترى بعينيها تغيرا فى طبيعة الإفرازات، فبدلا من صفاء لونها ولزوجتها، تجدها جافة كالجبن، ولونها بيضاء، أو خضراء.

وقال إنه فى الحالتين يصبح السكوت على هذه الالتهابات دون استشارة مختص، وإهمال علاجها خطرا على الحمل بشكل عام، وعلى استمراره ، مطالبا كل حامل بألا تتكاسل مطلقا وتخبر طبيبها، مع إجراء تحليل بول ومزرعة بولية طارئة.

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لتهابات مجرى البول عند الحامل تسبب الإجهاض والولادة المبكرة