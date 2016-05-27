مقتل وإصابة 8 جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم ببنغازي

لقى قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية واثنان من الجنود مصرعهم ، وأصيب خمسة آخرون، جراء انفجار لغم أرضى أثناء اقتحام أحد المنازل بمنطقة القوارشة بمدينة بنغازي.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية"الصاعقة" العقيد ميلود الزوي، إن قائدا ميدانيا بالقوات الخاصة يدعى عمر أبو بكر واثنين من الجنود لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار لغم أرضى أثناء اقتحامهم أحد المنازل بالقوراشه ببنغازي.

وأضاف الزوى أن جثامين القتلى نقلت لمستشفى المدينة لعرضها على الطب الشرعى للتصريح بدفنه، لافتا إلى أن الجرحى الخمسة تفاوتت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة قدمت لهم الإسعافات الاولية ومازالوا تحت الرعاية الطبية.

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