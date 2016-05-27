الدم بقى مية.. بائع يقتل شقيقه للخلاف على أولوية عرض بضائع بالزاوية الحمراء

"الدم ممكن يبقى ميه"، هذه الكلمات القصيرة تصف بشاعة الجريمة التى وقعت فى حى الزاوية، وتؤكد أن الإنسان من المتوقع أن يفعل أى شىء من أجل الحصول على المال.

تعود الواقعة إلى قتل شخص يعيش بمنطقة الزاوية شقيقه من أجل بضعة أموال، وتنظر دائرة جنايات الزاوية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، القضية وتستمع إلى أقوال الشهود، للتعرف على دوافع الجانى لقتل شقيقه، وذلك بعد خلاف نشب بينهما، حيث يعملان بائعى ملابس بإحدى الأسواق، ونشبت بين الاثنين فى بداية الأمر مشادة كلامية، بعد أن أصر كل منهما أن يضع "فرشة بضاعته" قبل الآخر، وتطور الأمر حتى قام الأول ويدعى م.م، على شقيقه حتى أراده قتيلا.

ضبط عاطلين لحيازتهم 6 أسلحة نارية فى كفر الشيخ

>