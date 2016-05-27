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أبا الخيل يشدد على أهمية تفعيل وحدة التوعية الفكرية

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عقد مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جلسته السادسة للعام الجامعي 1436/1437هـ برئاسة د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل وبحضور أعضاء المجلس.

وحث مدير الجامعة عمداء الكليات والعمادات المساندة وبخاصة عمادة القبول والتسجيل على الاستعداد لاستقبال الطلاب وتهيئة المكان المناسب واختيار من يحسن التعامل معهم من الموظفين، لأن الجامعة لم توجد من الأصل إلا من أجلهم، مشدداً على أهمية تلمس حاجات منسوبي الجامعة سواء من الطلاب أو من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كما أكد على أهمية السعي الجاد نحو استكمال إجراءات الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، وتذليل كافة العوائق نحو ذلك بالتنسيق مع جهات الاعتماد داخل الجامعة وخارجها.

وشدد د. سليمان أبا الخيل على أهمية تفعيل وحدة التوعية الفكرية داخل الجامعة والانطلاق في عملها من خلال وحدة الصف ووحدة الكلمة تحت قيادة ولاة أمرنا - حفظهم الله ووفقهم لكل خير-.

واقترح جميع أعضاء مجلس الجامعة رفع برقية شكر إلى المقام السامي "خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده الأمين" على دعمهم الملموس للجامعة، ومن أبرز ذلك تعيين د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل مديراً للجامعة، وكذلك ما صدر مؤخراً من رؤية المملكة العربية (2030) وما صاحبها من إنشاء وزارات ودمج وزارات جميعها تصب في خدمة الوطن والمواطن، داعين الله لولاة أمرنا بالحفظ والعون والتوفيق والسداد، مؤكدين العزم والعمل على إسهام الجامعة في تحقيق رؤية المملكة (2030).

وأوضح وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات أمين عام مجلس الجامعة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان أن المجلس استعرض بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها ما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس، والشؤون العلمية والتعليمية، والشؤون البحثية

وفيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية في الجامعة أوضح وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات أن المجلس أقر الحساب الختامي للجامعة عن السنة المالية 1436/1437هـ.

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