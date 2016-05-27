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النائب ممدوح الحسينى: محافظ الفيوم فاجأنا بزيارة مصنع جرفس وموقفه يحترم

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النائب ممدوح الحسينى: محافظ الفيوم فاجأنا بزيارة مصنع جرفس وموقفه يحترم النائب ممدوح الحسينى: محافظ الفيوم فاجأنا بزيارة مصنع جرفس وموقفه يحترم
قال النائب ممدوح الحسينى عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن أهالى سنورس فوجئوا بزيارة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إلى مصنع الأعلاف بجرفس، واجتماعه مع الأهالى واتخاذه قرار بعدم بيع أى شبر من أرض المصنع وسداد ديونه وإعادة تشغيله.

وأشار النائب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن موقف المحافظ يحترم ويؤكد انحيازه للمواطن، وأضاف: عندما تم طرح فكرة بيع قطعة من أرض المصنع قيل لنا إنها أرض فضاء ويتم إلقاء القمامة فيها وأن بيعها سيسهم فى سداد ديون المصنع وإعادة تشغيله ولكنى عندما تبينت الحقيقة من الأهالى اكتشفت أن الأرض بها معاصرة الزيوت تكلفت للملايين وأن هناك حلولا أخرى تعيد تشغيل المصنع دون بين الأرض، ولذلك أعلنت تراجعى عن الموافقة على قرار البيع وخاطبت محافظ الفيوم الذى استجاب وقام بزيارة مفاجئة للمصنع واتخذ قرارا بعدم البيع.

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مصر 365