مصدر بـ"تشريعية النواب": لن يتم إلغاء مادة إزدراء الأديان

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مجلس النواب حدد جلسة الأسبوع القادم لمناقشة المقترح المقدم من عدد من النواب والذى يطالب بإلغاء المادة 98 الفقرة ( و ) من قانون العقوبات، والمعروفة بتهمة إزدراء الأديان.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، هذه المادة لأنهم يروا أنها تصطدم مع الحريات، أن المقترح معروض الآن على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسوف تناقشه وتقدم تقرير حوله إلى مجلس النواب لتتم مناقشته خلال الجلسة العامة، والرأى الذى سينتهى إليه غالبية المجلس هو الذى يعتمد.

وكشف مصدر بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن الاتجاه بين أعضاء اللجنة ليس إلغاء المادة كما يقترح عدد من النواب ولكن الاتجاه نحو تعديلها وضبط صياغتها.

وقال المصدر، من المرجح أن يتم إلغاء الحبس وتبقى المادة على الغرامة فقط.

وتنص المادة 98 الفقرة ( و ) من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".

وكان عدد من نواب البرلمان يزيد عن 100 نائب تقدموا بمقترح لإلغاء المادة 98 فقرة ( و ) لتعارضها بحرية الرأى والتعبير، بحسب قولهم.



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