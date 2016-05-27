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الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج تنظم وقفة تضامنية لدعم "مصر للطيران"

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الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج تنظم وقفة تضامنية لدعم "مصر للطيران" الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج تنظم وقفة تضامنية لدعم "مصر للطيران"
نظمت الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج، أمس الخميس، وقفة دعم لشركة للطيران وكذلك لتأبين ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة .

وأوضحت الجبهة، التى تتخذ من باريس مقرا لها، فى بيان لها، أنها تدعم كافة مؤسسات الدولة المصرية و تخص فى هذا الوقت بالتحديد شركه مصر للطيران العريقة.

وناشدت الجبهة المصريين بالالتفاف حول قياداتهم الوطنية المخلصة التى تدرك مكانة مصر وعظمة شعبها للعبور بالوطن من هذه اللحظات الفارقة و مجابهة التحديات و تفويت الفرضة على كل متآمر ومغرض يهدف الى تقويض ارادة الدولة المصرية وشعبها.

كانت طائرة مصر للطيران التى أقلعت مساء الأربعاء ١٨ مايو من مطار "شارل دو جول" قد تحطمت في البحر المتوسط قبل أن تصل فجر الخميس ١٩ مايو إلى مطار القاهرة وعلى متنها ٦٦ شخصا.

سفينة فرنسية فى طريقها إلى منطقة البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة

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مصر 365

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