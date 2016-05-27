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متتخضيش.."خبز الراس" قشرة ممكن تلاقيها فى رقبة وفخذ رضيعك

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متتخضيش.."خبز الراس" قشرة ممكن تلاقيها فى رقبة وفخذ رضيعك متتخضيش.."خبز الراس" قشرة ممكن تلاقيها فى رقبة وفخذ رضيعك
قال الدكتور محمد شبيب أستاذ أمراض الأطفال وحديثى الولادة، أن هناك نوعا من القشرة التى تتكون بشكل شائع لدى بعض المواليد، وهو ما قد يثير رعب الأم، وتظهر على سطح جلد المولود أو فى رأسه، وتسمى علميا بـ"خبز الرأس".

وأكد أن البعض يعتقد خطأ أن هذه القشرة أو هذا الخبز لا يظهر إلا فى رأس الطفل، ولكن السليم طبيا أنه قد تظهر فى أماكن أخرى من الجسم مما يثير ذعر بعض الأمهات دون داع، كمنطقة الرقبة عند الطفل، وما بين فخذية، وكذلك قد تتدلى القشرة لتظهر على الوجه والإبط .

وأوضح أنه لا داع للقلق الشديد حيال ذلك النوع من القشرة ، مضيفا :"عليك فقط كأم أن تصطحبيه لطبيب الأطفال الذى يطمئنك على حالة جلد الطفل ويساعدك بطرق متعددة للتخلص منها أو سقوطها وحدها دون وسائل مساعدة، وعليك عرضة على الطبيب بشكل خاص إذا ما امتدت وكثر انتشارها فى أماكن كثيرة من الجسم، كذلك قد يسقط الكثير من الشعر عند سقوط هذه القطعة "الخبز"، وهو أمر طبيعى أيضا ولا يستدعى الخوف أو التوتر".


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