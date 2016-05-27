الحكم فى استئناف النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم غدا

تصدر محكمة جنح مستأنف دار السلام، غدا السبت، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حكمها فى الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة، والقاضى ببراءة الفنانة غادة إبراهيم وآخرين من الاتهام الموجه لهم، بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب .

وشهدت الجلسة السابقة تغيب الفنانة غادة إبراهيم ودفاعها وباقى المتهمين عن الحضور للمرة الثانية، عدا متهم واحد فقط، فقررت المحكمة حجز القضية للحكم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدى وعضوية المستشارين أحمد عمر وعمار عبدالله وممثل النيابة أحمد على وسكرتارية على حسن وحسين السقا وحمدى مرزوق.

يذكر أن نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوى، استأنفت على براءة الفنانة غادة إبراهيم وآخرين من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

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