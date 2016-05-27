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الصحة العالمية: 135 هجوما على العاملين بالقطاع الصحى بسوريا قتلت 173 شخصا

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الصحة العالمية: 135 هجوما على العاملين بالقطاع الصحى بسوريا قتلت 173 شخصا الصحة العالمية: 135 هجوما على العاملين بالقطاع الصحى بسوريا قتلت 173 شخصا
أعلنت منظمة الصحة العالمية ، أن سوريا هى البلد الأخطر فى العالم على العاملين فى القطاع الصحي، موثقة على ذلك بـ 135 هجوما على مرافق وطواقم صحية العام الماضى فى البلاد، أسفرت عن مقتل 173 شخصا .

وقالت المنظمة الدولية فى بيان لها - أورده راديو "سوا" الأمريكى أمس الخميس، إن نحو 135 هجوما تعرضت لها المستشفيات والمرافق الصحية والمسعفون خلال العام الماضى فى سوريا ، نجم عنها مصرع 173 شخصا ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن ثلثى الهجمات كانت متعمدة.

وأضافت المنظمة أن "الأخطار التى يواجهها العاملون فى هذا القطاع تتجاوز تلك التى يعيشها أقرانهم فى باكستان والأراضى الفلسطينية واليمن".
>يشار إلى أن عدد الهجمات فى 2014 بلغ نحو 93 هجوما ، ووصل عدد القتلى فيها إلى 179 شخصا .
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