الصحة العالمية: 135 هجوما على العاملين بالقطاع الصحى بسوريا قتلت 173 شخصا

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، أن سوريا هى البلد الأخطر فى العالم على العاملين فى القطاع الصحي، موثقة على ذلك بـ 135 هجوما على مرافق وطواقم صحية العام الماضى فى البلاد، أسفرت عن مقتل 173 شخصا .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت المنظمة أن "الأخطار التى يواجهها العاملون فى هذا القطاع تتجاوز تلك التى يعيشها أقرانهم فى باكستان والأراضى الفلسطينية واليمن".
وقالت المنظمة الدولية فى بيان لها - أورده راديو "سوا" الأمريكى أمس الخميس، إن نحو 135 هجوما تعرضت لها المستشفيات والمرافق الصحية والمسعفون خلال العام الماضى فى سوريا ، نجم عنها مصرع 173 شخصا ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن ثلثى الهجمات كانت متعمدة.
وأضافت المنظمة أن "الأخطار التى يواجهها العاملون فى هذا القطاع تتجاوز تلك التى يعيشها أقرانهم فى باكستان والأراضى الفلسطينية واليمن".
>يشار إلى أن عدد الهجمات فى 2014 بلغ نحو 93 هجوما ، ووصل عدد القتلى فيها إلى 179 شخصا .
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