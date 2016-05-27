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سرور بن محمد يحضر أفراح الفهيم

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سرور بن محمد يحضر أفراح الفهيم سرور بن محمد يحضر أفراح الفهيم

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه عبدالله عبد الجليل الفهيم، بمناسبة زفاف نجله عبد الجليل إلى كريمة أحمد عبد الجليل الفهيم، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وكبار ضباط القوات المسلحة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأعيان البلاد بجانب ضيوف من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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