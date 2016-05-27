سفينة فرنسية فى طريقها إلى منطقة البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة

قالت السلطات الفرنسية أمس الخميس، إن سفينة للبحرية الفرنسية فى طريقها إلى شرق البحر المتوسط للانضمام إلى جهود البحث عن الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران التى تحطمت الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة (بي.إي.إيه) الفرنسية للتحقيقات فى حوادث الطيران، إن سفينة المسح "لابلاس" غادرت كورسيكا فى وقت سابق أمس الخميس، وتتجه نحو منطقة البحث شمالى ميناء الأسكندرية المصرى حيث ستبدأ العمليات فى غضون أيام.

وأضافت، أن السفينة مجهزة بثلاثة مجسات متخصصة من شركة فرنسية جرى التعاقد معها لتسريع أعمال البحث.

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