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100 طالب مواطن يتخصصون في 11 مجالاً إعلامياً

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100 طالب مواطن يتخصصون في 11 مجالاً إعلامياً 100 طالب مواطن يتخصصون في 11 مجالاً إعلامياً

احتفلت منطقة دبي التعليمية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة بختام برنامج تطويرالمواهب الإعلامية الطلابية، الذي تنفذه المنطقة بالتعاون مع «مؤسسة دبي للإعلام» ويتواصل للعام الرابع على التوالي بمشاركة نحو 100 طالب وطالبة مواطنين من المدارس الحكومية يتدربون في 11 مجالاً إعلامياً متخصصاً.

وشهد الحفل الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فستفال سيتي في دبي، معالي ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، و سلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، ومنصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وحسن المزروعي ممثل مكتب سمو ولي عهد دبي وحشد من الإعلاميين والتربويين.

وبدأت فعاليات الحفل الختامي بجولة في المعرض المصاحب، الذي جمع مخرجات وإبداعات الطلبة ونتاج التدريب الميداني للإعلاميين الصغار وكلمة منطقة دبي التعليمية ومؤسسة دبي للإعلام. كما تم عرض فيلم قصير عن طلبة البرنامج، وقصة نجاح للمدربة حنان السماك من مؤسسة دبي للإعلام، وبعدها تكريم الطلبة المشاركين والرعاة.

وشكر الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، فريق عمل برنامج تطوير المواهب الطلابية الإعلامية في منطقة دبي التعليمية، برئاسة عائشة بن بيات والمدربين والمدربات والداعمين لبرنامج تطوير المواهب الإعلامية الطلابية من المجتمع عموماً، مشيراً إلى دور مؤسسة دبي للإعلام التي وفرت للمشروع الوقت والجهد والخبرة اللازمة لنجاح واستمرارية المشروع الإعلامي التدريبي.

وأكد المنصوري أهمية الجانب الإعلامي في التكامل مع الحقل التربوي، مشيراً إلى أن الإعلام جزء لا يتجزأ من المهمة التربوية والتعليمية الوطنية، واليوم نؤكد أن برنامجنا الإعلامي المبتكر «برنامج المواهب الطلابية الإعلامية» يجسد أحد أهم أعمدة بناء الشخصية الطلابية المتوازنة والمؤهلة، من خلال سعي البرنامج الدؤوب إلى إعداد جيل مثقف ومتمكن، قادر على التأقلم مع مستجدات العصر، ومجاراة عالم الإبداع والابتكار.

وقالت أمل الحليان مدير إذاعة دبي في كلمة ألقتها باسم مؤسسة دبي للإعلام الشريك الأساسي للبرنامج إن برنامج تطوير المواهب الإعلامية الطلابية، قد ساهم في تدريب مجموعة من المواهب الإماراتية الشابة في مختلف مجالات الإعلام على يد الخبرات والكفاءات العاملة في قنوات دبي.

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