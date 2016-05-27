برلمان الجزائر يشارك فى اجتماع البرلمان العربى بمصر

يشارك المجلس الشعبى الوطنى فى الاجتماع الـ11 لمكتب البرلمان العربى المقرر عقده فى القاهرة خلال الفترة من 27 مايو الجارى وحتى 2 يونيو المقبل .

وأوضح بيان للمجلس الشعبى الوطنى أمس الخميس، أن النائب نور الدين السد سيشارك فى هذا الاجتماع بصفته نائب رئيس البرلمان العربي.

وبدورها ستشارك النائب فوزية بن سحنون بصفتها عضوا فى البرلمان العربى فى أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والمرأة والشباب المقررة تنظيمها من 28 مايو الجارى إلى 2 يونيو المقبل .

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