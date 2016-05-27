«الوحدة الإعلامية» يمنح سيف بن زايد القلادة الذهبية درجة أولى

منحت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية واللجنة العليا لتقييم الجوائز العربية في المملكة الأردنية الهاشمية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القلادة الذهبية من الدرجة الأولى، تقديراً لجهود سموه في دعم الإعلام الأمني وتطويره في الإمارات، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

بيان

وقالت الأمانة العامة، في بيان لها أمس من العاصمة الأردنية عمان، إن قرار منح سمو الشيخ سيف بن زايد القلادة الذهبية من الدرجة الأولى جاء تزامناً مع اختيار المجلس للشارقة عاصمة الصحافة العربية لعام 2016.

كما قررت لجنة تقييم الجوائز العربية منح إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جائزة الهيثم للإعلام العربي عن أفضل إدارة إعلام أمني لعام 2016.

وذكر البيان أن جائزة الهيثم للإعلام العربي يمنحها المجلس سنوياً للإعلاميين والصحفيين العرب، ثم تطورت ليتم منحها إلى الزعماء العرب والقيادات الإعلامية.

وأوضح أن الهيثم (صغير النسر) هو شعار الجائزة، ومن القواعد الأساسية لمنح هذه الجائزة هو الإبداع بالعمل الإعلامي، وتمنح لكل صحفي أو مثقف أو فنان ترك بصمة مشرفة في الوطن العربي وتكرم جيلين في وقت واحد.

وتحرص اللجنة العليا للجائزة عند اختيار الفائزين على اختيار الجيل صاحب الخبرة الطويلة في العمل الصحفي والجيل الحديث من الشباب.