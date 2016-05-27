القطامي: تعاون بين"صحة دبي"و شركائها لمجتمع أكثر سعادة

أكد معالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلال اللقاء الذي جمعه أخيراً في مكتبه بكبار المسؤولين في شركة «نستله» العالمية: «أن الهيئة أُسست للانفتاح على مؤسسات المجتمع وهيئاته وشركاته ذات العلاقة، وذلك بإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم توجهاتها نحو الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وأنها من هذا الهدف تعمل على تعزيز شراكاتها مع الأطراف المعنية، وهي تقدّر الجميع، ومن بينهم شركة «نستله» التي تحرص على إنتاج ما يعزز الصحة العامة للأفراد».

وأشاد معاليه بمبادرة «نستله» لدعم صحة الأطفال، واهتمامها بالتعاون مع الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الوقائية، ومن بينها إنتاج الأفلام التوعوية، وغير ذلك من الحملات الصحية الهادفة.

وفي إطار التعاون، أطلقت الهيئة برنامجاً تلفزيونياً على «تلفزيون دبي» و«سما دبي»، يُقدّم فيه الأطباء وخبراء التغذية من هيئة الصحة نصائح عامة عن الصحة والتغذية موجهةً إلى الأفراد الذي يتطلعون إلى اعتماد الأنظمة الغذائية السليمة وأسلوب الحياة الصحي في الدولة.

وتسهم «نستله» في تطوير وإنتاج أكثر من 40 حلقة عن التغذية تتضمن نصائح واستشارات تتعلق بأهمية التغذية الجيدة للأطفال والطبخ الصحي، مع محتويات خاصة بشهر رمضان المبارك، وستبث هذه الحلقات يومياً لمدة دقيقتين قبل وبعد نشرات الأخبار طوال الشهر الفضيل، إضافة إلى شهري أغسطس وأكتوبر.

وبهذه المناسبة، قال إيف منجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله الشرق الأوسط: «يؤكد تعاوننا مع هيئة الصحة بدبي على مر السنوات الماضية التزامنا الجاد والمستمر بأداء دور إيجابي في المجتمع، وتعزيز اتباع أسلوب حياة صحي في المنطقة. وتمثل التغذية السليمة ركناً أساسياً في كل ما نقوم به، ونحن سعداء بكوننا جزءاً من هذه المبادرة الجديدة».