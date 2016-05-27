أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للدكتوراه في العلوم الإدارية

Google+ Print
سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للدكتوراه في العلوم الإدارية سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للدكتوراه في العلوم الإدارية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس حفل تكريم جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي في دورتيها الـ 13 و14 وذلك في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة مجلس الأمناء قدمها رئيس المجلس الاستاذ عبدالله سالم الطريفي وجاء فيها: «هاهي جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في الوطن العربي تدخل عامها الـ 14 وكأنها البدر في ليلة التمام، وها هي الشارقة يسطع بريقها وتتألق كعادتها بفعاليات متميزة في عرسٍ احتفالي يتجدد كل عام».

وحول تقييم المشاركات في الجائزة لهذا العام والمشاركين فيها، قال الطريفي: «يسر مجلس أمناء الجائزة أن يعبر عن عميق تقديره واعتزازه لما أبدته هيئة التحكيم من إشادة بالمستويات العلمية للمحتفى بهم، حيث اتبعت الهيئة آليات تحكيم موضوعية وأسس تقييم مهنية وفق أفضل الممارسات والمنهجيات العلمية المتبعة في مجالات التقييم العلمي، فغدت الجائزة وساماً تمنحه الشارقة للمكرمين اعترافاً بعطائهم وتقديراً لجهودهم وتأكيداً على أن من جد وجد ومن سار على درب التميز والإبداع وصل».

وقدم بعد ذلك الدكتور محمد الريس العامري الفائز بالجائزة في دورتها 13 ملخصاً حول أطروحته الفائزة في العلوم الإدارية وهي بعنوان «تقييم مقاومة التغير التكنولوجي لتحسين الأداء الوظيفي بالتطبيق على القطاع الحكومي في الإمارات» والحاصل عليها من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة.

وعرض الدكتور عادل سعيد البوسعيدي من سلطنة عمان والفائز بالجائزة في دورتها 14 ملخصاً حول أطروحته الفائزة في العلوم الإدارية وهي بعنوان «نحو نموذج الصمت الاعتراضي المؤسسي: تعريف المفهوم وأبعاده وقياسه وآلية التحقق منه» والحاصل عليها من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية.

كما قدم الدكتور هاني بن خالد بن عبدالله شيتي من المملكة العربية ملخصاً حول أطروحته الفائزة في العلوم المالية للدورة 14 وهي بعنوان «العلاقة بين نجاح نظام تخطيط الموارد المؤسسية وإجراءات أنظمة الرقابة الداخلية: حالة عملية على الشركات السعودية» والحاصل عليها من جامعة بيدفورد شاير في المملكة المتحدة.

حضر الحفل إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة ونواب مدير الجامعة

مرسوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية، ونص المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 2016 في مادته الأولى على أن يستحدث بندين في نص المادة رقم 8 من المرسوم المشار إليه ويقرأ كالتالي: «تشكيل اللجان الطبية أو غيرها من اللجان الأخرى الدائمة أو المؤقتة التي تحتاجها الإمارة أو يحتاجها تنظيم العمل في الهيئة وتحديد مهامها واختصاصاتها، وأي مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس». كما نصت المادة الثانية على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية