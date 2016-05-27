سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للدكتوراه في العلوم الإدارية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس حفل تكريم جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي في دورتيها الـ 13 و14 وذلك في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة مجلس الأمناء قدمها رئيس المجلس الاستاذ عبدالله سالم الطريفي وجاء فيها: «هاهي جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في الوطن العربي تدخل عامها الـ 14 وكأنها البدر في ليلة التمام، وها هي الشارقة يسطع بريقها وتتألق كعادتها بفعاليات متميزة في عرسٍ احتفالي يتجدد كل عام».

وحول تقييم المشاركات في الجائزة لهذا العام والمشاركين فيها، قال الطريفي: «يسر مجلس أمناء الجائزة أن يعبر عن عميق تقديره واعتزازه لما أبدته هيئة التحكيم من إشادة بالمستويات العلمية للمحتفى بهم، حيث اتبعت الهيئة آليات تحكيم موضوعية وأسس تقييم مهنية وفق أفضل الممارسات والمنهجيات العلمية المتبعة في مجالات التقييم العلمي، فغدت الجائزة وساماً تمنحه الشارقة للمكرمين اعترافاً بعطائهم وتقديراً لجهودهم وتأكيداً على أن من جد وجد ومن سار على درب التميز والإبداع وصل».

وقدم بعد ذلك الدكتور محمد الريس العامري الفائز بالجائزة في دورتها 13 ملخصاً حول أطروحته الفائزة في العلوم الإدارية وهي بعنوان «تقييم مقاومة التغير التكنولوجي لتحسين الأداء الوظيفي بالتطبيق على القطاع الحكومي في الإمارات» والحاصل عليها من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة.

وعرض الدكتور عادل سعيد البوسعيدي من سلطنة عمان والفائز بالجائزة في دورتها 14 ملخصاً حول أطروحته الفائزة في العلوم الإدارية وهي بعنوان «نحو نموذج الصمت الاعتراضي المؤسسي: تعريف المفهوم وأبعاده وقياسه وآلية التحقق منه» والحاصل عليها من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية.

كما قدم الدكتور هاني بن خالد بن عبدالله شيتي من المملكة العربية السعودية ملخصاً حول أطروحته الفائزة في العلوم المالية للدورة 14 وهي بعنوان «العلاقة بين نجاح نظام تخطيط الموارد المؤسسية وإجراءات أنظمة الرقابة الداخلية: حالة عملية على الشركات السعودية» والحاصل عليها من جامعة بيدفورد شاير في المملكة المتحدة.

حضر الحفل إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة ونواب مدير الجامعة

مرسوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية، ونص المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 2016 في مادته الأولى على أن يستحدث بندين في نص المادة رقم 8 من المرسوم المشار إليه ويقرأ كالتالي: «تشكيل اللجان الطبية أو غيرها من اللجان الأخرى الدائمة أو المؤقتة التي تحتاجها الإمارة أو يحتاجها تنظيم العمل في الهيئة وتحديد مهامها واختصاصاتها، وأي مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس». كما نصت المادة الثانية على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره.