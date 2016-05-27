الفريق العسكري لتسلق «إيفرست» يجسد إصرار قواتنا المسلحة

استقبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست بعد أن تمكن من الوصول إلى أعلى قمة في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً عن سطح البحر، وذلك فور وصوله مطار البطين الخاص بأبوظبي.

حضر مراسم الاستقبال إبراهيم عبدالملك أمين عام هيئة الشباب والرياضة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأهالي أعضاء الفريق.

استقبال حافل

وحظي أعضاء الفريق باستقبال حافل فور وصولهم إلى أرض المطار على متن الطائرة الخاصة التي أقلَّتهم من العاصمة النيبالية كاتمندو، حيث شارك في الاستقبال طلاب المدارس والجامعات وجمع من المواطنين وأهالي الفريق وهم يرفعون أعلام الدولة وصور أعضاء الفريق تعبيراً عن الإنجاز العالمي الذي حقَّقوه إلى جانب فرقة الموسيقى العسكرية للقوات المسلحة.

وصافح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أعضاء الفريق وهنأهم على هذا الإنجاز الكبير الذي حققوه، والذي يضاف إلى سجل التميز الرياضي الذي يحققه أبناء الإمارات، مشيداً بالجهود التي بذلها أعضاء الفريق خلال مهمتهم وقام بتطويق أعناق الأبطال بأكاليل الزهور تقديراً وابتهاجاً بالإنجاز.

إهداء الإنجاز

وأهدى سموه هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمهم أبناء الدولة في المجالات كافة.

وثمن سموه دعم القيادة الرشيدة لمنتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة النجاحات وتحقيق الإنجازات ورفع اسم الدولة عالياً في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

عمل جماعي

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد، إن الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست هو أول فريق إماراتي استطاع أن يصل إلى القمة كفريق واحد بعد أن تجاوز الأحوال الجوية المتقلبة والخطرة على ارتفاع قرابة 8848 متراً من سطح البحر، مشيراً الى أن أعضاء الفريق أثبتوا قدرتهم من خلال التدريب المتواصل والعمل الجماعي والتكاتف على تحقيق إنجاز استثنائي على الرغم من تعرض بعضهم لأعراض المرتفعات الشاهقة فمن خلال تجاوز أصعب التحديات في العالم جسد هذا الفريق روح الإصرار والتصميم التي يتميز بها أفراد القوات المسلحة.

إعداد جيد

من جانبه هنأ إبراهيم عبدالملك القيادة الرشيدة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز الذي حققه فريق القوات المسلحة بوصولهم لقمة ايفرست كأول فريق خليجي عربي يصل إلى القمة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس بغريب على قواتنا المسلحة الذين عودونا ان يكونوا على قدر المسؤولية ومستوى التميز العالي سواء كانوا في مواقف العمليات الحربية أو الرياضية.

المغامرة الأولى

يذكر أن هذه المغامرة هي الأولى لفريق عسكري بهدف الوصول إلى قمة الجبل البالغ ارتفاعه 8848 متراً كأعلى جبل على وجه الأرض ويتألف الفريق من 16 عضواً منهم 13 متسلقاً عسكرياً من مختلف الرتب العسكرية وأفرع القوات المسلحة بينهم طبيب مختص بالطب الرياضي وفسيولوجيا طب المرتفعات و3 مدربين محترفين ذوي خبرة عالية في تسلق الجبال والتجهيزات الخاصة لتلك المغامرة.

وتزامنت مغامرة «الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست» مع مغامرة الفريق النسائي للقوات المسلحة لتسلق الجبال الذي أنهى مغامرته بنجاح وبلغ هدفه النهائي في الوصول إلى المعسكر الأساسي لجبل إيفرست بوادي «كامبو» والواقع على ارتفاع 5363 متراً فوق سطح البحر ضمن سلسلة جبال الهملايا في جمهورية النيبال بعد رحلة شاقة استمرت قرابة الأسبوعين سيراً على الأقدام.

تشجيع من ذهب

أعرب أعضاء الفريق العسكري للقوات المسلحة الإماراتية لتسلق قمة جبل ايفرست عن فخرهم واعتزازهم بتحقيق إنجاز عالمي للدولة بالوصول الى قمة الجبل كأول فريق عربي يصل إلى أعلى قمة جبل على كوكب الأرض، مؤكدين أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشجعة والمحفزة في كافة مراحل عملية التسلق التي صعدت بهم الى القمة ورفع علم الدولة فوق أعلى مكان في العالم في لحظة تاريخية ستظل في ذاكرتهم لسنوات طويلة ولن تمحى أبداً وتسجل بحروف من نور في تاريخ دولتنا.

وأهدوا هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في تسخير كافة الإمكانيات لأبناء الدولة لتحقيق الإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً ومعبرين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال الذي حظوا به في المطار وبالإنجاز الذي حققوه برفع اسم الإمارات فوق أعلى قمة في العالم.

أعضاء الفريق

ويتكون الفريق من: حسن النقبي قائدا ومحمد الظهوري ومحمد آل علي وذياب خليفة حمدان آل نهيان والدكتور هاشل الطنيجي والمدرب جون ارثر جيرالد والمدرب جون دويل وعبدالعزيز النعيمي والمدرب باول الكسندر ستيوارت وناصر البلوشي وطارق الزروعوني وأحمد المزروعي وغانم الضرس ومحمد النقبي وسعيد المعمري ومعاذ النقبي.

إنجاز استثنائي

وقال حسن النقبي: إن أعضاء الفريق أثبتوا قدرتهم من خلال التدريب المتواصل والعمل الجماعي والتكاتف على تحقيق إنجاز استثنائي على الرغم من تعرض بعضهم لأعراض المرتفعات الشاهقة.

وعبّر ذياب خليفة حمدان آل نهيان عن فخره بالإنجاز الذي حققه الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست مشيداً بالإنجاز الذي حققه الفريق النسائي للقوات المسلحة لتسلق الجبال والذي أنهى مغامرته بنجاح وبلغ هدفه النهائي في الوصول إلى المعسكر الأساسي لجبل إيفرست، موضحاً أن ذلك يعد نجاحاً لدولة الإمارات ولابنة الإمارات، متمنياً أن يحقق الفريق النسائي المزيد من الإنجازات في مشاركاته المستقبلية.

وأكد محمد الظهوري أن الرسالة النصية التي بعثها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أعضاء الفريق وهم في المخيم الرابع وعلى ارتفاع اكثر 8 آلاف متر من سطح الأرض وقبل الانطلاق إلى القمة مخاطباً الفريق «أنتم أبطال دولتكم» شكلت حافزاً وتشجيعاً لأعضاء الفريق في المرحلة الأخيرة والحاسمة من عملية الصعود لقمة الجبل وحثتهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

تحديات

وقال محمد آل علي إن المغامرة كانت صعبة لاحتوائها الكثير من التحديات والخطورة ولكننا استطعنا التأقلم على الظروف المناخية الصعبة من خلال التدريبات المكثفة في المناطق الباردة التي قمنا بها في الكثير من الأماكن والدول كالنرويج.

وأشار المدرب ناصر البلوشي إلى أن وصول أعضاء الفريق إلى قمة إيفرست شعور لا يمكن وصفه كونه يعد إنجازاً إماراتياً تحقق في ظروف صعبة، مؤكداً أن تعاون الفريق كان هو المبدأ الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال إن وصول الفريق الإماراتي لأعلى قمة على كوكب الأرض فخر لكل أماراتي بأن ينجز لدولته ونقدم لها وللأجيال المقبلة شيئاً بسيطاً ونرد لها الجميل على ما تقدمه لأبنائها، مشيراً الى أن أبناء الوطن بهذا الإنجاز الذي لا يتكرر كثيراً اثبت انه لا يوجد مستحيل أبناء الدولة حتى ولو كان ما يقومون به في ظل ظروف وأجواء صعبة.

علم الدولة

وقال معاذ النقبي إن شعوره لا يوصف بعد الصعود الى القمة والأهم في عملية التسلق رفع علم الدولة، والذي قضى تماماً على أي شعور انتابها أو خوف أو الخطر مرت عليهم خلال أيام عملية التسلق التي استغرقت أسبوعاً وثلاثة أيام قاطعين مسافة تقدر بنحو 8848 متراً.

تحدٍ كبير

وقال عبد العزيز النعيمي إن شعوره لا يوصف لحظة وصول الفريق الإماراتي الى أعلى قمة على كوكب الأرض لأنه كان تحدياً كبيراً وضعنا أمامه من اجل تحقيق إنجاز باسم الدولة بالصعود الى قمة ايفرست وليس بأسماء أعضاء الفريق مقدماً هذا الإنجاز الى القيادة الرشيدة والدولة وشعب الإمارات لأنها لم تقصر مع جميع أبنائها، وكان لازماً علينا رد جزء من الجميل للوطن الغالي.

وأكد سعيد المعمري أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كانت اكبر محفز ودافع لأعضاء الفريق وكذلك متابعة أصحاب السمو حكام الإمارات والشيوخ للفريق لحظة بلحظة، مشيراً الى أن وصول الفريق الى قمة ايفرست هي أسعد لحظات حياته وجعلته يشعر بالفخر بتحقيق إنجاز باسم الدولة ولمنطقة الخليج والدول العربية.

تحفيز

أكد الدكتور هاشل الطنيجي أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل وصول الفريق الى قمة الجبل، وتم إبلاغ رسالة سموه لاسلكياً الى أعضاء الفريق فور ورودها من سموه وقبل وصولهم الى القمة، مما كان له تأثير إيجابي وفعال.

وأوضح انه متخصص في الطب الرياضي وعلوم رياضية وحاصل على دبلوم في فسيولوجية طب المرتفعات، وها ساعده في توفير الرعاية الطبية لجميع أعضاء الفريق، مشيراً الى انه خضع مع الفريق لتدريبات في بلدان تتمتع بنفس الظروف المناخية استمرت عامين كاملين في الاسكا بالولايات المتحدة الأميركية وفي جبال الألب والنرويج وفي مرتفعات شمال الأطلسي بالمغرب للتعود على الأجواء الباردة.