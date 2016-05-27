أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: تسليم العرض الفنى "المعدل" لدراسات سد النهضة نهاية الشهر

Google+ Print
مصادر: تسليم العرض الفنى "المعدل" لدراسات سد النهضة نهاية الشهر مصادر: تسليم العرض الفنى "المعدل" لدراسات سد النهضة نهاية الشهر
كشفت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الاثيوبى، أنه من المتوقع أن يسلم المكتب الفرنسى " بى. أر. ال " المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها، العرض الفنى المعدل نهاية الشهر الحالى بالتنسيق مع المكتب المساعد " ارتيليا".

ويقوم المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، "بى.أر.آل" بتنفيذ الدراسات الدراسات الفنية بنسبة 70%، ومساعده "أرتيليا" بنسبة 30% ، للإجابة عن كافة الاستفسارات التى تدور بشأن الآثار السلبية لسد النهضة من عدمها، كما ستجيب الدراسة عن وسائل التغلب على الآثار السلبية، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى، كما سيعد المكتبان، بشكل موازى دراسة بيئية اقتصادية اجتماعية مع الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين الرؤساء.

الجدير بالذكر أن ربطت التوقيع على عقد المكاتب الاستشارية بإجراء بعض التعديلات المطلوبة على العقد الفنى، والخاصة بفصل الدراسات الهيدروليكية والمتعلقة بحركة سريان المياه والمرتبطة بمراحل التخزين وقواعدها ومراحل التشغيل على مدار العام، على أن تتم هذه الدراسات بصفة عاجلة قبل بدء التخزين الإثيوبي وتنفيذها لاتفاق المبادئ وهو ما تجاهلته الشركات الفرنسية ومنها أيضاً إجراء دراسات على تأثيرات السد على الزراعات المروية وتملح التربة واختلاط مياه البحر بالنهر فى منطقة الدلتا، فضلاً عن الملاحظات القانونية البسيطة على العقد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها