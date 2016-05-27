مصادر: تسليم العرض الفنى "المعدل" لدراسات سد النهضة نهاية الشهر

كشفت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الاثيوبى، أنه من المتوقع أن يسلم المكتب الفرنسى " بى. أر. ال " المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها، العرض الفنى المعدل نهاية الشهر الحالى بالتنسيق مع المكتب المساعد " ارتيليا".

ويقوم المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، "بى.أر.آل" بتنفيذ الدراسات الدراسات الفنية بنسبة 70%، ومساعده "أرتيليا" بنسبة 30% ، للإجابة عن كافة الاستفسارات التى تدور بشأن الآثار السلبية لسد النهضة من عدمها، كما ستجيب الدراسة عن وسائل التغلب على الآثار السلبية، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى، كما سيعد المكتبان، بشكل موازى دراسة بيئية اقتصادية اجتماعية مع الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين الرؤساء.

الجدير بالذكر أن مصر ربطت التوقيع على عقد المكاتب الاستشارية بإجراء بعض التعديلات المطلوبة على العقد الفنى، والخاصة بفصل الدراسات الهيدروليكية والمتعلقة بحركة سريان المياه والمرتبطة بمراحل التخزين وقواعدها ومراحل التشغيل على مدار العام، على أن تتم هذه الدراسات بصفة عاجلة قبل بدء التخزين الإثيوبي وتنفيذها لاتفاق المبادئ وهو ما تجاهلته الشركات الفرنسية ومنها أيضاً إجراء دراسات على تأثيرات السد على الزراعات المروية وتملح التربة واختلاط مياه البحر بالنهر فى منطقة الدلتا، فضلاً عن الملاحظات القانونية البسيطة على العقد.