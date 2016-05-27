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لجنة التعليم بالبرلمان:خطة لإتاحة المدارس التجريبية للمستثمرين بحق الانتفاع

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لجنة التعليم بالبرلمان:خطة لإتاحة المدارس التجريبية للمستثمرين بحق الانتفاع لجنة التعليم بالبرلمان:خطة لإتاحة المدارس التجريبية للمستثمرين بحق الانتفاع
قال الدكتور عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم، إنه متحمس للسياسات التى يتنباها وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور الهلالى الشربينى، لافتاً إلى أنه يمتلك رؤية شاملة لتطوير العملية التعلمية وتخفيض التكدس فى المدارس.

وأضاف برعى لـ"اليوم السابع"، أن الوزير الحالى لديه مقترح لطرح المدارس التجربية للمستثمرين وبناء عدد كبير من المدارس لتخفيف التكدس فى المدارس المجانية فى مقابل أن ينتفع المستثمر بالمدرسة لمدة 30 عام، وهو الأمر الذى سيخفف على أبناء الفقراء فى المدارس العادية.

وطالب برعى وسائل الإعلام بمساندة الوزير الحالى والاستماع إلى خطته لتطوير العملية التعليمية ودعمها.


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