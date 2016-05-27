"القوى العاملة" بالقاهرة تعلن عن طرح 24 ألف و105 فرصة عمل أمام الشباب

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقاهرة عن طرح 24 ألف و105 فرصة عمل أمام الشباب.

كما تستعد مديرية القوى العاملة بالقاهرة برئاسة محمد دكرونى لعقد الملتقى التوظيفى الثانى بعد عيد الفطر المبارك، لطرح ما يكون قد تبقى من هذه الفرص، مع التجهيز لفرص عمل جديدة فى باقى مناطق القاهرة.

وتشمل الوظائف المتاحة جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية "الطبية والهندسية والفندقية والالكترونية والاتصالات والمحاسبة ، والصناعية، والتسويق ، والنسيج والملابس الجاهزة ، والأعمال الفنية والحرفية وفى مجال الأمن والحراسة"، بمشاركة 90 شركة ومصنعاً من 7 مناطق، هى مصر الجديدة 7 شركات، والنزهة 23 شركة، ومدينة بدر3 شركات، والمعادى 7 شركات، ومدينة نصر 20 شركة، والبساتين ودار السلام شركتين، وعابدين 6 شركات.

الأحد .. أخر موعد لقبول طلبات العمل كمندوب ومشرف مبيعات علي 75 فرصة بالسعودية