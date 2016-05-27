"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد فاتن حمامة.. تعرف على أهم أعمال سيدة الشاشة

ميلاد فاتن حمامة والتحاقها بالسينما

احتفل موقع البحث الشهير جوجل، بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة الـ85 الذى يوافق اليوم الجمعة، واشتهرت بلقب سيدة الشاشة العربية.>ولدت فاتن حمامة فى يوم 27 مايو عام 1931، وظهرت على شاشة السينما للمرة الأولى حين اختارها محمد كريم مخرج أفلام عبد الوهاب، لتشارك بدور صغير فى فيلم يوم سعيد الذى عرض فى 15 يناير 1940.

لفتت فاتن حمامة أنظار الجميع وهو ما جعل المخرج محمد كريم بإبرام عقد اتفاق مع والدها يضمن مشاركتها في أعماله السينمائية، وهو ما حدث بالفعل فى عام 1944 لتشارك فى فيلم "رصاصة فى القلب" مع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، ثم فيلم "دنيا" عام 1946 بالاشتراك مع محمد سالم وراقية إبراهيم ودولت أبيض وسليمان نجيب، وبعد تألقها فى الفيلمين قررت صقل موهبتها بالدراسة الأكاديمية فى المعهد العالى للتمثيل.

فاتن حمامة.. مشوار طويل من الأعمال الفنية المميزة

رحيل فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية

فاتن حمامة.. اسطول من الجوائز والتكريمات

>قدمت الفنانة فاتن حمامة ما يزيد على 103 أفلام أبرزها وداعا يا غرامى، ابن النيل، زمن العجايب، ارحم دموعى، موعد مع السعادة، دعاء الكروان، سيدة القصر، بين الأطلال، نهر الحب، لا وقت للحب، لا عزاء للسيدات، أفواه وأرانب، امبراطورية ميم، صراع فى الوادى، آخرها أرض الأحلام 1993.>كما قدمت دورا مميزا حفر فى ذاكرة التاريخ بمسلسل "ضمير أبلة حكمت"، الذى أنتج عام 1991، ومسلسل وجه القمر، الذى أنتج عام 2000.>رحلت الفنانة القديرة مساء السبت، 27 يناير 2015، إثر وعكة صحية مفاجئة، بعد أن تعرضت لأزمة صحية استدعت نقلها لمستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، تحت إشراف زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب حتى رحلت عن عالمنا.>تركت فاتن حمامة تاريخا فنيا يحفل بالعديد من الجوائز والتكريمات، حيث نالت جائزة أفضل ممثلة لعام 1951 عن فيلم "أنا الماضى"، وأفضل ممثلة من المركز الكاثوليكى، وأفضل ممثلة من وزارة الإرشاد للأفلام 1955، وأفضل ممثلة من وزارة الإرشاد 1961، وأفضل ممثلة مصرية 1958-1963، وأفضل ممثلة مهرجان جاكرتا 1963 عن فيلم "الباب المفتوح"، وأفضل ممثلة 1965 فيلم الليلة الماضية، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان طهران 1972، وجائزة من مهرجان الاتحاد السوفيتى 1973، ودبلوم الشرف من مهرجان طهران الدولى 1974، وجائزة التميز فى الأفلام المصرية 1976، فيما حصدت جائزة أفضل ممثلة مهرجان القاهرة الدولى 1977، وجائزة تقديرية من أنور السادات 1977، وجائزة من مهرجان موسكو فى الاتحاد السوفيتى 1983، وجائزة الاستحقاق اللبنانى لأفضل ممثلة عربية عن فيلم ليلة القبض على فاطمة 1984.

فيما حصلت على جائزة الاعتراف وجائزة إنجاز العمر من منظمة الفن السينمائى عن دورها فى فيلم ليلة القبض على فاطمة 1984، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان قرطاج السينمائى الدولى.

وفى عام 1991 حصلت على جائزة الإنجاز الفنى من مهرجان القاهرة الدولى، وجائزة الإنجاز مدى الحياة مهرجان مونبليه السينمائى 1993، وجائزة فخرية من مهرجان الإذاعة والتليفزيون 2001، وجائزة المرأة العربية الأولى 2001، وجائزة تقديرية من أول سالا مهرجان الفيلم الدولى فى المغرب، لمساهمتها فى قضايا المرأة من خلال مسيرتها الفنية 2004. فيما حصلت على وسام الإبداع من الدرجة الأولى من رئيس الوزراء اللبنانى الأمير خالد شهاب 1953، ووسام الجمهورية من الدرجة الأولى للفن من الرئيس جمال عبد الناصر 1965، وحصلت أيضا على تكريم من قبل وسام الدولة من الدرجة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات خلال مهرجان الفن الأول 1976، وجائزة فخرية من المهرجان القومى المصرى للسينما لها المتميزة طويلة مهنة سينمائية 1995، كما حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة باعتبارها نجمة القرن فى السينما المصرية فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى 2001 وغيرها من التكريمات آخرها كان تكريمها من قبل عيد الفن عن تاريخها ومشوارها الفنى.

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