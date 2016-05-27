المسئول عن امتحانات الثانوية العامة يكشف آخر الاستعدادات..ويحذر من الغش

قال الدكتور محمد سعد، رئيس قطاع التعليم ومسئول امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التعليم تواصل استعداداتها النهائية لامتحانات الثانوية العامة، محذراً الطلاب من الغش.

وأضاف "سعد"، خلال حواره فى برنامج " كلام تانى"، على قناة "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل، أن السبب الرئيسى فى رفع درجات التنسيق للجامعات العام الماضى هو كثرة أعداد طلاب الثانوية العامة.

وحول إجراء الامتحانات فى شهر رمضان، أكد رئيس قطاع التعليم ومسئول امتحانات الثانوية العامة، أنه كان من الضرورى امتحان الطلاب فى رمضان، وذلك وفقا للخطة الموجودة والتى تم اعتمادها فى شهر سبتمبر الماضى، حتى يتم الاتاحة لامتحانات الدور الثانى والذى سيعقد فى الثالث عشر من أغسطس المقبل.

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