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مصادر: حسين سالم يورد مبلغ 276 مليون جنيه لوزارة العدل

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مصادر: حسين سالم يورد مبلغ 276 مليون جنيه لوزارة العدل مصادر: حسين سالم يورد مبلغ 276 مليون جنيه لوزارة العدل
قالت مصادر قضائية، أن رجل الأعمال حسين سالم انتهى رسمياً، أمس الخميس، من الوفاء بكافة الالتزامات الخاصة بطلب التصالح مع الدولة، وذلك بعد أن سدد كافة المبالغ المستحقة لجهاز الكسب غير المشروع، والتى تقدر بنحو 276 مليون جنيه، قام بتوريدها على حساب بنكى خاص بوزارة العدل، وبذلك يكون قد أوفى بدفع نسبة 75 % من ثروته مقابل التصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها.

وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الكسب غير المشروع سيرسل طلباً إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لرفع التحفظ على أمواله وممتلكاته داخل وخارج ، وكذا رفع اسمه من قائمة الترقب والوصول، وذلك فور وصول إشعار البنك بسداد المبلغ.

وأشارت المصادر إلى أن حسين سالم سدد مبلغ 104 مليون جنيه قيمة الأموال النقدية التى كانت مطلوبة منه علاوة على تنازله عن منزل يمتلكه بمصر الجديدة والواقع على مساحة 4200 متر، والذى تم تقييمه من قبل جهاز الكسب غير المشروع بنحو 78 مليون، ودفع 94 مليون جنية كاش قيمة أرض تم استبعادها من عقد التصالح بعد اكتشاف تنازله عنها فى وقت سابق لمحافظة جنوب سيناء وتقدر مساحتها بـ 148 الف متر بقيمة 265 مليون جنيه.

"لجنة الكسب" تقدر عقار حسين سالم المتنازل عنه بـ 78 مليون جنيه..ومحاميه: المبلغ المتبقى لاستكمال إجراءات التصالح حوالى 74 مليون.. محمود كبيش:موكلى سدد 5.5 مليار جنيه للدولة و"مفيش حد هيدفع المبالغ دى"

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مصر 365

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