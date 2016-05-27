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مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري ' المصري يلعب دور البطولة '

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مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري ' المصري يلعب دور البطولة ' مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري ' المصري يلعب دور البطولة '

خمس نقاط فقط هي ما تفصل بين الأهلي والزمالك على صدارة جدول الدوري وذلك بعد انتصار الأخير على إنبي يوم الخميس بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 63 نقطة مقابل 68 نقطة للأهلي الذي له مباراة مؤجلة حتى الآن.

ويتوقف الدوري خلال الفترة المقبلة نظرا لخوض منتخب مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 أمام تنزانيا في الرابع من شهر يونيو المقبل.

ويعود قطار الدوري للاستئناف في الثامن من الشهر ذاته حيث يتبقى للأهلي خمس مباريات مقابل أربعة للزمالك.

ويواجه الأهلي منافسه الداخلية في التاسع من الشهر المقبل قبل أن يواجه المصري بعد ذلك بأربعة أيام في ملعب برج العرب.

بعد ذلك يلاقي الأهلي منافسه الإسماعيلي يليه الاتحاد السكندري ويختتم الدوري بالقمة أمام غريمه التقليدي الزمالك.

أما الزمالك فسيواجه اتحاد الشرطة في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل ثم يلاقي المصري بعد ذلك.

وبعد مواجهة المصري سيلتقي الزمالك بمنافسه سموحة وأخيرا الدربي أمام الأهلي.

وإذا ما طبقت نتائج مباريات الدور الأول بين الأهلي والزمالك ومنافسينهم فأن الفريق الأحمر سيتوج باللقب برصيد 79 نقطة مقابل 70 لنظيره الأبيض.

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