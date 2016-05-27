شوبير يشن هجوما حادا على معلق الزمالك وإنبي.. والطيب يرد عبر في الجول

شن المعلق الرياضي ومقدم البرامج أحمد شوبير هجوما حادا على معلق مباراة الزمالك وإنبي عبر قناة النيل للرياضة "رافضا فكرة التعصب الرياضي حتى لو كان ذلك أخر يوم لي في الاستوديو التحليلي".

الزمالك فاز على إنبي بهدف محمود عبد المنعم "كهربا" ليصل إلى النقطة 63 ويواصل مطاردة الأهلي. (طالع التفاصيل)

مباراة تم نقلها عبر قناة النيل للرياضة بتقديم أحمد شوبير وتعليق أحمد الطيب.

وقال أحمد شوبير مباشرة عقب نهاية مباراة الزمالك وإنبي معقبا عما دار من معلق المباراة: "ما علاقة مباراة كرة القدم بعمرو دياب ومحمد منير وشعبان عبد الرحيم وسعد الصغير. أتحدث بوضوح شديد".

وأضاف "إذا كنا سوف نقوم بزرع التعصب من خلال التعليق على المباريات، أعلن بصفة شخصية على الهواء، مثل هذه الأحداث لن أشارك فيها".

وواصل "الأمر ليس له علاقة بالأهلي أو الزمالك. بل نصل هنا لتعصب غير عادي. أمر غير مقبول على الإطلاق وغير مقبول أن يتواجد على التليفزيون المصري".

"ثم نعود ونسأل عن سبب التعصب؟ سبب التعصب هو ما يحدث".

وأردف "نشاهد كل المباريات في كل أنحاء العالم ولا يحدث ذلك. آن الأوان للتصدي لمثل هذا التصرفات".

وأكمل حديثه قائلا: "فاض الكيل بي. وإن كان الأمر بالنسبة لي الآن هو أخر يوم تحليلي لي. فأهلا وسهلا".

"كل مباراة بها تلميحات بهذا الشكل، هذه أمور أصبحت بالنسبة لي غير مقبوله".

وتابع "التلميح على جمال الغندور لخلاف شخصي، ليس مجاله الشاشة والتليفزيون المصري. غير مقبول. إذا كان ذلك لإرضاء شخصا ما، بالنسبة لي كمقدم برامج هذا أمر لا يرضيني ولا يرضي المتابعين أيضا. وأقسم بالله كل ما أقوله ليس له علاقة بالأهلي أو الزمالك".

شاهد فيديو هجوم شوبير عبر قناة النيل للرياضة

أحمد الطيب

ومن جانبه رد أحمد الطيب معلق المباراة عبر FilGoal.com قائلا: "لم أقصد أي إهانة بكل تأكيد. لماذا تم النظر إلى الموضوع من الأساس على أنه إهانة. لا يوجد أي إهانة".

وأوضح "قمت بذكر أسماء كبيرة مثل إيهاب توفيق والذي يُعد دكتور جامعي كبير. كذلك شعبان عبد الرحيم الذي تغنى كثيرا باسم مصر. وأيضا سعد الصغير صاحب الأغنية التي تُشجع الأهلي ويتغنى بها كل الجماهير عقب أي انتصار".

وواصل "أخشى أن يتم أخذ الأمر على أنه بين الأهلي والزمالك. لم أقصد ذلك نهائيا ولذلك أطالب التليفزيون المصري بفتح تحقيق حول المباراة ورؤية ما حدث لأنني أخشى عدم فهم الأمر بالشكل الصحيح".

وأتم "في الفترة الأخيرة أعلق على جميع مباريات الزمالك. والزمالك فاز في 7 مباريات على التوالي ولذلك من المنطقي أن أتغنى به مثل ما كنت أتغنى للأهلي في مبارياته".