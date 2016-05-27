الأهلي معقبا على صورة الشناوي: 3 محاور في الانتقالات وصفقاتنا في أضيق الحدود

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وجود 3 محاور للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك تعقيبا على صورة أحمد الشناوي حارس الزمالك.

أحمد الشناوي نشر صورة على صفحته الشخصية على (انستجرام) مرتديا تي شيرت باللون الأحمر أكد فيها وجود "مفاجأة كبيرة منتظرة". لتبدأ الأحاديث حول رحيل الحارس من الزمالك والانتقال إلى الأهلي.

ورفض عبد الحفيظ الإجابة بشكل واضح على سؤال (هل الأهلي في مفاوضات مع الشناوي؟) إلا أنه أكد وجود 3 محاور في الصفقات.

وقال عبد الحفيظ: "المحور الأول هو في حالة تواجد عقد للاعب مع ناديه. وقتها يتم الاستفسار مرة واحدة من اللاعب عن رغبته في الانضمام إلى الفريق وفي حالة وجودها نبدأ بالتوجه للتفاوض مع النادي الذي يرتبط به اللاعب".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة ONTV "المحور الثاني في حالة عدم وجود عقد يربط اللاعب بأي نادي. نتحدث مع اللاعب حول رغبته. ثالثا في حالة وجود شرط جزائي للاعب في عقده مع النادي. هذه هي الثلاث محاور التي نتحدث عنها بخصوص الانتقالات".

الصفقات الجديدة

وعقب عبد الحفيظ عن الصفقات الجديدة للنادي قائلا: "نمتلك قوام كبير جدا جدا من اللاعبين. من بداية حراسة المرمى وحتى المهاجمين. لدنيا أكثر من فريق واحد".

وأوضح "ولذلك الإضافات خلال سوق الانتقالات ستكون في أضيق الحدود. لن نجلب لاعب في نفس مستوى أو في مستوى أقل من لاعب في نفس مركزه في فريقنا".

وواصل "سنتعاقد فقط مع من نتأكد أنه سوف يضيف لفريقنا".

مارتن يول

وكشف عبد الحفيظ أن المدير الفني الهولندي مارتن يول حدد المراكز التي "نحتاج إلى تدعيمها" رافضا ذكر المراكز.

وكرر "لن نتعاقد إلا مع من نتأكد بنسبة 100% أنه سيضيف للفريق. لسا في عجلة من أمرنا فلدينا قوام رئيسي واحتياطي على أعلى مستوى".

وأتم "لن أتحدث عن أي أسماء بعينها".